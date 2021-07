Twee verdachten opgepakt na vondst dode man in auto Vlijmen, politie vermoedt misdrijf

De auto staat in de Wilhelminastraat. De dode man werd er rond 07.00 uur in aangetroffen. De omgeving is afgezet. De politie zoekt naar sporen en hoort getuigen. Ook komen agenten van de afdeling forensische opsporing ter plaatse voor technisch onderzoek.

Verdachten aangehouden

Een ooggetuige liet aan Omroep Brabant weten dat de auto waar de dode man in is gevonden achter een vrijstaand huis stond. De politie doet sporenonderzoek en neemt verklaringen van getuigen af. Het huis is van een organisatie voor arbeidsmigranten.

Een verdachte heeft de politie kunnen aanhouden toen hij het huis naar binnen wilde gaan. Hij werd tegengehouden door de politie. De tweede verdachte werd eerder aangehouden door de politie.