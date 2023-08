Holland Norway Lines gebukt onder financiële ellende: boot blijft voorlopig aan de kade

Het financiële zware weer kwam opzetten toen begin dit jaar de veerdienst begon te rammelen. Afvaarten werden in groten getale geschrapt, omdat er geen plek was om aan te meren in de Eemshaven. Na maanden van gedoe week de dienst van HNL per 1 juli uit naar het Duitse Emden, maar het bedrijf heeft de financiële verliezen niet kunnen inlopen, meldt het woensdag.

Hoe het nu verder moet, laat het bedrijf is een korte verklaring in het midden. „In afwachting van de verdere ontwikkelingen vaart de MS Romantika voorlopig niet en is de kaartverkoop stilgelegd. Alle medewerkers in Groningen, het Noorse Kristiansand en aan boord van de cruiseferry zijn vandaag geïnformeerd”, klinkt het. Er werken bijna 400 mensen bij de dienst die in 2022 begon en bijna 400.000 passagiers vervoerde.

Doorslaand succes

De cruisedienst tussen de Eemshaven en Kristiansand begon juist als een doorslaand succes. In de eerste negen maanden werden 190.000 passagiers vervoerd, 40.000 meer dan begroot. Ondernemers in het noorden speelden er handig op in. Sommigen zorgden voor Noorse informatiebordjes in hun zaken. Zelfs in Friesland doken significant meer Noren op. Andersom is Scandinavië juist enorm populair bij Nederlanders.

Tussen HNL en Groningen Seaports, dat over de haven in de buurt van Delfzijl gaat, was afgesproken dat de Romantika tijdelijk vanaf een ’heavy load-kade’ zou kunnen vertrekken. HNL zou dan alvast het hoogseizoen van 2022 kunnen meepikken en in de tussentijd een eigen kade kunnen bouwen voor het cruiseschip. Die kade kwam er nooit, terwijl de tijdelijke kade nodig was voor de aanleg van een windpark op de Noordzee.

En dus kon vanaf 1 januari de Romantika regelmatig niet afmeren. Klanten werden soms daags voor vertrek afgebeld. Geen goede reclame. Uiteindelijk schrapte HNL 25 afvaarten. Dit kostte het bedrijf tonnen.

Impact

„Maar onze focus was gericht op het minimaliseren van de impact op de passagiers, en tegelijkertijd een stabiele oplossing te vinden voor de toekomst”, zei financieel directeur Willem Boneschansker dit voorjaar in een interview met De Telegraaf. Hij nam eind vorig jaar met de Noorse topman Morten Aggvin het stokje over van de vorige directie en probeerde het bedrijf in rustiger vaarwater te brengen.

„Ze hadden vast sommige zaken anders aan kunnen pakken, maar onderwijl hebben ze wél het concept bewezen”, zei Aggvin over zijn voorgangers. Die financiële pijn door de geschrapte afvaarten, de periode waarin de Romantika vanuit het diep in Duitsland gelegen Cuxhaven vertrok en de beschadigde reputatie lijken de dienst nu toch de das om te doen.

Voor klanten die al geboekt hebben is de voorlopige stop van de dienst een strop. Het schip ligt in Emden, maar vaart niet meer terug. Noren die dus hier zijn, zullen iets anders moeten verzinnen. „Probeer hotels te regelen en neem contact op met Fjord Line en Color Line, of vliegtuigmaatschappijen”, aldus HNL op de site. Ze kunnen zelfs niet overnachten op de boot.

Voor mensen die later hebben geboekt, heeft HNL ook geen goed nieuws. „We kunnen niets zeggen op dit moment, neem contact op met je verzekering.”

De telefoonlijn van HNL ligt onderwijl plat.

Bent u gedupeerd? Mail naar e.kossen@telegraaf.nl