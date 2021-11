Offensief tegen Brabantse pillenmaffia: invallen op meerdere plekken

Dinsdagmorgen rond vijf uur viel de politie op groot aantal plekken binnen op adressen in onder anderen Bergeijk, Utrecht, Pelt (België), Eindhoven en Neerpelt (België). Eén van de verdachten werd aangehouden in zijn cel in de PI in Roermond. Ze worden verdacht van de productie van en handel in synthetische drugs en deelname aan een criminele organisatie. Het zou gaan om een bende die meerdere drugslabs zou runnen in Nederland, België en Duitsland. De verdachten zijn tussen de 20 en 34 jaar oud. Gedurende de dag worden ongeveer 250 agenten in Nederland ingezet en 25 in België.

Hoofdverdachte is een 32-jarige man uit Bergeijk. Volgens bronnen van De Telegraaf gaat het om Stefan P., een telg uit de bekende en beruchte Roma-familie P. Hij woont in Bergeijk op een woonwagenkamp. De politie wil om privacyredenen niet bevestigen dat het om P. gaat. Wel dat de 32-jarige hoofdverdachte een leidende rol zou hebben gehad. Omdat P. pas net zou zijn opgepakt, is nog niet duidelijk wie zijn advocaat is.

Verborgen ruimtes

Na de aanhoudingen is begonnen met een uitgebreide doorzoeking van de woningen van de verdachten en andere plekken die voor het onderzoek relevant zijn. In totaal is een groot aantal locaties betreden, waaronder een bedrijf in Schiedam. Er wordt gezocht naar geld en zaken die in verband kunnen worden gebracht met de productie of de handel van drugs. Een specialistische eenheid van de politie helpt bij de doorzoekingen. Er wordt onder meer gezocht naar verborgen ruimtes. Op dit moment zijn de doorzoekingen nog volop bezig. Een woonwagencentrum in Bergeijk is grotendeels afgesloten voor onderzoek.

De politie deed sinds mei 2020 onderzoek naar de organisatie, die betrokken zou zijn bij grootschalige productie van synthetische drugs. Het onderzoeksteam kreeg de beschikking over een groot aantal chatberichten van de berichtendiensten Encrochat, Sky-ECC en Anom, waaruit de aanwezigheid bleek van meerdere drugslabs in Nederland, Duitsland en België. Gedurende de onderzoeksperiode is volgens het OM intensieve samenwerking geweest met zowel de Belgische als de Duitse autoriteiten.