'Topterrorist' bleef jaren onder de radar

Al-Liby, in 1964 geboren als Nazih Abdul al-Hamid al-Ragye, leerde al-Qaeda-leider Osama bin Laden begin jaren 90 kennen, nog voordat een reeks bloedige aanslagen de organisatie wereldwijd bekend en berucht maakte. De ontmoeting vond plaats in Sudan, waar al-Liby naar was uitgeweken.

Hij woonde vervolgens in Syrië en Qatar en kwam uiteindelijk in 1995 in Groot-Brittannië terecht, waar hij politiek asiel kreeg omdat de autoriteiten hem zagen als Libische dissident. In datzelfde jaar zou hij betrokken zijn geweest bij een mislukt complot om de toenmalige president van Egypte, Hosni Mubarak, te vermoorden. Binnen het kader van al-Qaeda deed hij volgens de VS dienst als computerdeskundige.

Het belangrijkste 'wapenfeit' van al-Liby is volgens de Amerikanen zijn betrokkenheid bij de bloedige aanslagen op Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania, op 7 augustus 1998. Toen vrijwel gelijktijdig bommen ontploften kwamen in totaal 224 mensen om het leven en raakten 4000 mensen gewond.

De Libiër zou een belangrijke rol in de planning hebben gespeeld. De Amerikanen zijn daarvan overtuigd, omdat hij diverse keren foto's maakte van hun ambassade in Nairobi.

Al-Liby woonde in de tussentijd ongestoord in Manchester. Pas in 1999 kreeg de Britse politie hem op de korrel. Hij zat enige tijd vast nadat tijdens een inval in zijn appartement een soort terreurhandboek was gevonden met de titel „Militaire studies in de heilige oorlog tegen tirannen”. Wegens gebrek aan bewijs lieten de autoriteiten hem echter weer vrij, waarna hij het land verliet.

Terug in zijn geboorteland Libië was het al-Qaeda-kopstuk mogelijk betrokken bij de opstand tegen Muammar Kaddafi. Met al-Liby hebben de Verenigde Staten volgens terrorismedeskundigen een insider gevangen die veel kennis heeft over de stand van zaken binnen al-Qaeda. Met die informatie hopen de Amerikanen het terreurnetwerk verder te verzwakken.