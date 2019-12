Ruimtevaartuig keert na valse start zoals gepland terug

Toen de lancering misging, is bekendgemaakt dat het toestel verder in goede staat verkeert en dit weekeinde zou landen in White Sands Space Harbor, een ruimtevaartterrein in New Mexico. Het is de bedoeling dat de Starliner in het komende jaar klaar zal zijn voor bemande vluchten.

