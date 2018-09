’Ik ging voor titel: hoeren en snoeren’

Johnny Rep trekt zijn jas uit, het blauwe overhemd dat eronder zit is doorweekt van het zweet. Samen met zijn vriendin Annabel is hij van zijn 55plus-flat in Wormerveer naar truckersrestaurant De Krokodil in Krommenie gelopen. De bruine kop onder de witgrijze kuif dankt hij aan de Spaanse zon. Acht maanden per jaar woont hij met Annabel in La Carihuela, waar zij een restaurant heeft.

Johnny Rep hoopt dat zijn idool Piet Keizer naar de presentatie komt. „Het zou mooi zijn als hij het eerste exemplaar in ontvangst kan nemen, maar ik hoor dat hij naar China moet.”

Na Gijp, Kraay en Kieft ligt Rep met zijn levensverhaal in de boekhandel. Niet voor het eerst; zes jaar geleden verscheen er al een biografie over de Zaankanter.

In Buitenbeentje is de ik-persoon weggelegd voor de auteur Mark van den Heuvel. De voetbalverslaggever trok een jaar op met Rep, die in de hij-vorm wordt opgevoerd. Rep mijmert en praat honderduit, al dan niet in dialoogvorm met dichter en vriend Theun de Winter, oud-wielrenner Johan van der Velde of voetballer Rafael van der Vaart, over zijn leven. De WK’s van 1974 en 1978, inclusief de verloren finales, passeren tot in detail de revue, evenals het Gouden Ajax waarmee hij Europa veroverde, en het voetbal van nu.

Aan anekdotes, met hier en daar een schuine opmerking of pikante vertelling, geen gebrek. Wanneer er wordt nagedacht over de titel van het boek, wordt uit de mond van Rep opgetekend: ’Het kan eigenlijk maar één titel krijgen. Hoeren en snoeren!’

Aan privésores ontbreekt het evenmin. Met name zijn dochter Cindy komt vlijmscherp uit de hoek over haar vader. Toch, met de lippen inmiddels aan een kop koffie, kijkt Rep erg uit naar de lancering.

Zes jaar geleden verscheen er al een biografie over je. Waarom opnieuw een boek?

„Nou ja, ze vonden het bij de uitgeverij een leuk idee omdat ik 65 word. En ik ook. Ik vind het wel grappig. Veel meer zit er niet achter. Geld is niet mijn drijfveer geweest. Ik had er sowieso mee ingestemd. Maar ik hoop wel dat het een klapper wordt. ”

Het vorige boek liet een wat somber beeld over je achter, met name hoe het je na je actieve loopbaan is vergaan. Waarin verschilt dit boek met dat van toen?

„Ik heb dat vorige boek niet eens gelezen, moet ik je zeggen. Dat was een wat serieuzer boek. Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn geweest bij mij. Twee keer gescheiden, een hoop problemen gehad. Maar alles bij elkaar stelt dat niet zo gek veel voor. Ik denk dat menigeen met mij zou willen ruilen hoe ik geleefd heb. Dit boek beschrijft dat. Het is wat avontuurlijker, leuker.”

Wat vind je zelf het mooiste verhaal wat er in staat?

„Het mooiste verhaal? Dan moet ik het tóch nog een keer gaan lezen. Ik kreeg een stapel papieren met de tekst opgestuurd. Dat is alweer een tijd terug. Vrienden van mij hebben het wel gelezen. Theun de Winter (de dichter, red.) bijvoorbeeld. Mijn vriendin ook. Ze vinden het een leuk boek.”

Dit boek gaat over jouw leven. Wat vind je van het leven?

„Ik heb er nog wel steeds veel plezier in, hoor. Ik vind alleen wel dat het erg hard gaat. Vijfenzestig, zeg! Het gaat als een flits.”

Welk rapportcijfers zou je het geven?

„Mijn leven? O, een zeven. Een dikke zeven. Mijn carrière was top. Natuurlijk heb ik problemen gehad, maar de verhalen zijn een beetje overtrokken. De ene keer ben ik de beste voetballer en vriendelijkste jongen van de wereld, vervolgens ben ik zogenaamd in het zwarte gat beland en heb ik een alcoholprobleem.

Ik drink lekker mijn wijntjes en mijn biertjes, maar ik heb geen groot alcoholprobleem. Toch wordt dat mijn hele leven al over me gezegd. Hoe meer je daar tegenin gaat, hoe erger het wordt.”

Wat wisten we nog niet van je en kunnen we straks lezen in het boek?

„Mensen denken van alles over me. Ik sta te boek als de eeuwige kwajongen, als Pietje Bell. Daar kom ik nooit meer van af. Nee, ik zou niet weten wat er in staat dat verrassend zou zijn.”