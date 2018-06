FARC wil leiders onschendbaar maken

„Het is onaanvaardbaar dat de staat voor eigen rechter speelt. Het legitieme gewapende verzet mag niet eindigen met de leiders achter de tralies”, aldus de woordvoerder. Hij zei dat de staat al generaties lang verantwoordelijk is voor de gewelddadige confrontatie met FARC-rebellen.

Donderdag begonnen in Cuba nieuwe vredesonderhandelingen tussen de FARC en de Colombiaanse regering. De FARC is voor het eerst in 50 jaar bereid de wapens neer te leggen en hun doelen met politieke middelen te bereiken.