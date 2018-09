Adrian Lewis wint in Dublin

Michael van Gerwen was de beste Nederlander. De Brabander verloor in de kwartfinale nipt van Justin Pipe: 5-6. Raymond van Barneveld ging er een ronde eerder uit door toedoen van Dolan, eveneens met 5-6. Phil Taylor werd al in de tweede ronde onaangenaam verrast door Keegan Brown: 1-6.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik