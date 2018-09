Vier ramkraken in één nacht

De eerste ramkraak werd gezet in Elsloo. Daar werden uit een winkel aan de Stationsstraat sigaretten en elektrische apparaten gestolen. De verdachten vluchtten richting België. Daarna was een winkel aan de Peterstraat in Munstergeleen aan de beurt. De pui werd vernield, maar er werd niets buitgemaakt.

Korte tijd later werd geprobeerd een ramkraak te zetten bij een zaak aan de Maastrichterlaan in Vaals, maar deze poging mislukte. Vermoedelijk dezelfde daders sloegen een paar minuten later toe bij een winkel aan de Kloosterstraat in Simpelveld. Daar maakten ze sigaretten buit. De verdachten reden weg richting Duitsland. Een zoektocht heeft niets opgeleverd.