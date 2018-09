Marokkaanse tieners opgepakt om Facebookfoto

Het stelletje had zich al zoenend laten fotograferen buiten hun school in de Marokkaanse stad Nador. Via Facebook belandde de foto bij een lokale krant, die de afbeelding afdrukte. Daarop arresteerde de politie het jonge stelletje wegens “schending van de openbare zeden”.

De tieners verschijnen volgende week voor de jeugdrechter. De aanhouding leidt in Marokko tot de nodige ophef. Sympathisanten van de tieners voeren actie door zichzelf zoenend op de foto te laten zetten.