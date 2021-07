Aanklacht van 112.000 dollar voor Amerikaans stel na negatieve recensie

Het koppel zegt een bedrag voorgeschoteld te hebben gekregen van het familiebedrijf: maar liefst 112,000 dollar voor laster, omgerekend zo’n 95,000 euro. Autumn Knepper en Adam Marsh hadden in hun recensie onder meer geschreven dat de receptioniste van Executive Roof Services nogal ’onbeleefd’ was en dat het bedrijf afspraken niet was nagekomen. Toen Knepper er niet met haar uitkwam, „zei ze dat ik met niemand anders kon praten en hing ze zo op.”

Na de beoordeling op Google nam de eigenaar van het bedrijf al contact met de twee op. Er werd geëist hun reactie zo snel mogelijk offline te halen ’voordat er meer schade verricht wordt’. Het stel weigerde. „Hij zei dat ’ie wist waar we wonen.”

„Eerlijk gezegd moest ik meteen huilen”, zegt Knepper over het moment dat ze de mega-aanklacht op hun bordje kregen, zoals dat klanten overigens wel vaker overkomt in de VS. „Ik was ten einde raad. Ik kan helemaal geen advocaat betalen.”

Het bedrijf heeft in Amerikaanse media nog niet gereageerd op het nieuws.