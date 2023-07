Hertenfluisteraar beschermt grazers: ’Toeristen willen op hun rug klimmen voor selfie’

Premium Het beste van De Telegraaf

„De herten zijn vluchtelingen”, zegt Willem van der Sloot. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Blankebil is dood. Afgeschoten op een snikhete en voor Willem van der Sloot inktzwarte dinsdagmiddag in juni. Willem lééft voor ’zijn’ wilde damherten in de Waterleidingduinen. Hertenfluisteraar, noemen ze deze rechtgeaarde Zandvoorter. Hertenhoeder is een betere benaming.