Baby overlijdt nadat buren giftige spray tegen ongedierte spuiten

Andere buren hadden hun appartementen verlaten nadat op 11 februari de giftige spray gespoten was. Maar de ouders van het overleden meisje waren hiervan niet op de hoogte. „We wisten niet wat er aan de hand was”, zo vertelt vader Dilshat aan The Sun. „Mijn dochter bleef maar huilen en we dachten dat ze tandjes kreeg. Toen verslapte ze plotseling. Haar lichaam werd kouder, haar gezicht en lippen werden blauw. We zijn snel naar het ziekenhuis gegaan maar dertig minuten later was ze dood.”

Volgens Alinur, de moeder van baby Guzal, kwam er de eerste keer dat de buren hun huis gingen ’ontsmetten’ wel iemand langs om ze te waarschuwen. „Ons werd toen verteld om onze ramen open te zetten en ons appartement te ventileren. Deze keer kwam er niemand.”

Er raakten nog twee kinderen van vijf en drie jaar oud ernstig gewond door het gif. Ze liggen in een ziekenhuis in Kazachstan, hun toestand is kritiek. „Het gas van het gif is via de luchtschachten naar andere appartementen ontsnapt”, zo laat een woordvoerder weten. De politie is een onderzoek gestart, er is nog niemand gearresteerd.