Amnesty mag niet actievoeren in Moskou

Op die dag komt het olympisch vuur in de Russische hoofdstad aan en lanceert Greenpeace een wereldwijde campagne over problemen met de vrijheid van meningsuiting in Rusland. De organisatie wilde met 15 mensen op het Poesjkinplein actievoeren.

In reactie op de aanvraag voor een vergunning, antwoordden de autoriteiten in Moskou dat de actie niet op het plein kon plaatsvonden omdat dit niet geschikt is voor een „publiek evenement” en dat het onmogelijk was te waken over de veiligheid van de actievoerders. Wel werd een afgelegen park als alternatief genoemd.