Kamervragen over Sinterklaasintocht

De partij noemt alle ophef 'multi-cul gezeur'. De aanwezigheid van Zwarte Piet is voor de 21 bezwaarmakers reden om in actie te komen. Zij vinden dit discriminerend. De bezwaarschriftencommissie van de gemeente buigt zich over 2 weken over de kwestie.

Het fenomeen Zwarte Piet ligt al langer onder vuur. Bij de intocht van Sinterklaas in 2011 in Amsterdam hield de politie enkele activisten aan die pamfletten uitdeelden waarop ze Zwarte Piet als racistisch betitelden.