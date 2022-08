COA: koopcontract van hotel Albergen is getekend

Inwoners van Albergen (gemeente Tubbergen) wilden het hotel in hun dorp zelf aankopen, om te voorkomen dat er een azc in wordt gevestigd. Die kans is echter verkeken, want er ligt een definitief koopcontract. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei op een bijeenkomst in Zwolle dat het COA de koop vrijdag heeft gesloten.

Het Rijk heeft de gemeente Tubbergen gepasseerd bij de aankoop. Daar zijn de gemeente en de inwoners van Albergen woedend over. De inwoners van het dorp zoeken volgens hun woordvoerder Hennie de Haan naar „elke strohalm om te voorkomen dat er een azc komt.” Maar het hotel zelf kopen kan dus niet meer.

Volgens De Haan was in het dorp niet bekend dat het hotel te koop stond. Het COA wist dat wel, want de dienst was daarover volgens staatssecretaris Van der Burg al maanden in overleg met de gemeente, die niet mee wilde werken. De eigenaresse van het hotel mag volgens De Haan niks zeggen over de verkoop. Zij heeft tegenover haar dorpsgenoten bevestigd noch ontkend dat de definitieve handtekeningen zijn gezet.

Het hotel had plaats voor 80 gasten. Om er 150 tot 300 asielzoekers te kunnen huisvesten zullen er woonunits op het terrein worden geplaatst, zo is de bedoeling. Inwoners van Albergen zijn bezorgd over zorg en welzijn van de vluchtelingen en over de veiligheid van zowel asielzoekers als dorpsbewoners. „In dit kleine dorp is gewoon geen plek”, vinden zij.