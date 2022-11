Onderzoek naar koloniale objecten in Koninklijke Verzamelingen

De laatste jaren is er veel aandacht voor de koloniale herkomst van kunststukken in Nederlandse musea. Indonesië heeft Nederland in oktober gevraagd om acht kunststukken en natuurwetenschappelijke collecties terug te geven om deze reden. Ook gaat een onafhankelijke commissie kijken naar verzoeken tot teruggave van koloniale collecties. Dit onderwerp stond ook op de agenda toen staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) recentelijk een bezoek bracht aan Indonesië.

Het onderzoek naar het erfgoed van het Koninklijk Huis zal worden uitgevoerd door een commissie die is benoemd door de SHVON. Kunsthistoricus en voormalig voorzitter van het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Rudi Ekkart wordt de voorzitter. Hij deed eerder onderzoek naar de herkomst van kunstwerken die zijn geroofd in de Tweede Wereldoorlog. De commissie bestaat verder uit hoofd Geschiedenis bij het Rijksmuseum Valika Smeulders en historicus Martin Bossenbroek.

Particulier bezit

In 2015 presenteerde een commissie met daarin onder andere Ekkart een onderzoek naar de museale voorwerpen die sinds 1933 in het bezit kwamen van het Koninklijk Huis. Toen bleek dat de koninklijke familie één kunstwerk in het bezit had dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetters is geroofd van de Joodse eigenaren.

De Koninklijke Verzamelingen zijn particulier bezit. Maar de aanbevelingen van de onderzoekscommissie zullen „zoveel mogelijk aansluiting zoeken” met het beleid voor koloniale collecties van de overheid. Het onderzoek zal minimaal anderhalf jaar in beslag nemen.

Het erfgoed van het Koninklijk Huis bestaat uit allerlei objecten, vertelt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat zijn bijvoorbeeld schilderijen, houtsnijwerken, maar ook briefwisselingen en gebruiksvoorwerpen als servies, bestek en vazen. Alleen de objecten met een koloniale herkomst zullen worden onderzocht.