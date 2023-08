Onaangename verrassing in AirBnB: vakantiegangers doodgegooid met waslijst aan regels door hele huis

Het vakantiegevoel was wel weg toen Becky de hoeveelheid regels zag. Op labels van kasten, bedden, deuren, muren en nog veel meer hingen papiertjes met waarschuwingen voor het aanraken van kwetsbare eigendommen. Zo zou een zogenaamd 10.000 jaar oude scheidingswand zelfs kunnen breken als er alleen al verkeerd naar werd gekeken. Ook mocht je vooral niet de deur van de magnetron duwen of trekken, potplanten aanraken en de hendel van een antieke deur draaien.

„Ik snap het niet, de regels die overal in huis hangen, het heeft alles verpest”, zei Becky in een video op TikTok. „Het leek alsof elke kamer en elk oppervlak een briefje had. Met zoveel regels voelde het niet meer als een vakantie.” De vrouw kon nog wel begrip opbrengen voor tips waarin, bijvoorbeeld, werd gesteld dat de magnetrondeur automatisch was of dat je marmeren werkbladen niet mer schuurmiddelen schoon moest maken.

Tekst gaat verder onder de TikTok-video.

@beckypearlatx Y’all I dont get it 🤯 We stayed at an airbnb / vrbo house with another family over the weekend. The rules displayed all over the house just killed me. It seemed like every room and every surface had a note. It almost felt like it wasn’t a vacation with So. Many. Rules. #airbnb #vrbo #summervacation ♬ original sound - Becky Levin Navarro

’Misschien wilden ze wel een museum openen’

Een papiertje op een vitrinekast met de vraag of deze vooral niet geopend kon worden, was dan weer een doorn in het oog van Becky. Dat geldt ook voor slaapkamers met papiertjes waarop stond dat je niet op de bedden mocht springen en dat potplanten alleen voor gebruik van de eigenaren waren. Op een eettafel had een briefje met de tekst: „Dit was de tafel van onze oma. Wees er vriendelijk voor en gebruik een placemat. Laat bij vertrek alle meubels en beddengoed achter in de kamers waar ze oorspronkelijk zijn gevonden.”

Het roept de vraag op waarom de eigenaren een blijkbaar zo’n kwetsbaar huis verhuren. „Het klinkt niet alsof dit spul thuishoort in een AirBnB”, werd gezegd in een reactie onder de video van Becky. Een ander schreef dat sentimentele, onbetaalbare of antieke spullen niet in een AirBnB horen te staan. „Misschien wilden ze wel een museum openen”, grapte een man.