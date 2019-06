’Ontsla agenten bij veroordeling’

De moeder (m.) van de tijdens een arrestatie omgekomen Mitch Henriquez bij de rechtbank in Badhoevedorp. Ⓒ Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh

DEN HAAG - De moeder van de in 2015 na zijn arrestatie overleden Mitch Henriquez doet in een brief een moreel appel op korpschef Erik Akerboom. Mochten de agenten die nu in hoger beroep terechtstaan voor de dood van Henriquez worden veroordeeld, dan moet Akerboom ze ook daadwerkelijk ontslaan, vindt ze.