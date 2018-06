De Pier sluit volgende week vrijdag

De curator had tot 1 oktober de tijd gekregen om noodzakelijke reparaties uit te voeren. Tijdens een controle door de Veiligheidsregio Haaglanden en de gemeente bleek deze week dat die reparaties niet zijn verricht. „Op vrijdag 11 oktober 2013 om 10.00 uur wordt de Pier afgesloten omdat het gebouw niet voldoet aan de wettelijke eisen van brandveiligheid”, aldus de woordvoerder. Het bouwwerk is de afgelopen jaren steeds verder in verval geraakt.

De curator en de ondernemers van de Pier zijn volgens de gemeente vrijdagochtend op de hoogte gesteld van het besluit. Maar curator Marc Udink liet vrijdag in een reactie weten dat hij het nieuws over de sluiting uit de media heeft moeten vernemen. „Voor de verkoopbaarheid van de Pier maakt het niet uit of die open of dicht is. Ik heb eerder zelf overwogen om de Pier in de mottenballen te doen maar dan dupeer ik de ondernemers voor zeker 7 ton”, aldus Udink. Hij overweegt bezwaar tegen de sluiting aan te tekenen bij zowel de rechtbank als de gemeente Den Haag.

De ondernemers hebben nu een week de tijd gekregen om hun bedrijf leeg te halen. Het Haagse Ondernemersportaal neemt volgens de gemeente contact met ze op om waar mogelijk te ondersteunen bij de afwikkeling van hun zaak. Ook kunnen ze advies krijgen over mogelijkheden om hun onderneming op een andere locatie in Den Haag voort te zetten.

De Pier werd rond 1960 gebouwd. In 1991 kwam het bouwwerk in zee voor het symbolische bedrag van 1 gulden in handen van het Van der Valkconcern. Begin dit jaar werd de Pier failliet verklaard. Vorige maand zou een veiling plaatsvinden, maar die ging niet door. Potentiële kopers hadden zich niet gemeld.