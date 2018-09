Henk Krol (50Plus) stopt als Kamerlid

De Volkskrant meldde vrijdag dat Krol jarenlang de betaling van pensioenpremies voor zijn personeel bij de Gay Krant heeft ontdoken. Het werd de medewerkers pas medio 2007 verteld, waarna die een verklaring moesten ondertekenen waarin ze afzagen van pensioen over de periode van 4 jaar. ,,Mijn strijd is gestreden, mijn vijanden hebben gewonnen. Maar de strijd gaat door. Het is aan anderen om verder te strijden.''

,,Ik heb vele fouten gemaakt. Daardoor heb ik vijanden gekregen. Mijn strijd was echter immer oprecht, mijn aanpak evenwel niet altijd goed doordacht'', aldus Krol in de verklaring. ,,Mijn fouten erken ik. Ik hoop dat mijn vijanden zullen begrijpen dat mijn bedoelingen goed waren. De strijd gaat verder. Ik ben op dit moment door al mijn krachten heen.''

Henk Krol heeft pensioenen altijd hoog op de politieke agenda van 50PLUS gehouden. Hij stelde donderdag nog Kamervragen over prestatievergoedingen die zijn uitbetaald door het ABP dat eerder moest korten vanwege de financiële positie van de stichting. Eind vorig jaar gebruikte hij het onderwerp om stemmen te winnen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer.

De ouderenpartij van Krol bevond zich vorige maand in een crisis nadat bestuurslid Adriana Hernández en haar partner Dick Schouw waren geroyeerd wegens 'integriteitsschending' en eigenmachtig handelen. Hernández en Schouw zeggen onterecht te zijn weggestuurd en vechten hun royement aan. De gang van zaken zorgde voor veel onenigheid en leidde zaterdagmiddag tot het opstappen van partijvoorzitter Willem Holthuizen en twee andere bestuursleden.

Na de bijeenkomst in Utrecht met provinciale vertegenwoordigers van de partijafdelingen liet Krol weten dat de problemen voorbij waren. ,,We gaan zeer eensgezind verder.'' De royementen werden omgezet in een schorsing.