Meerderheid kiesmannen voor Biden: ’Democratie heeft gezegevierd’

Gedurende de dag kwamen in de vijftig staten en Washington DC de kiesmannen bijeen om de uitslag te bevestigen. In de VS worden presidenten getrapt gekozen. Er wordt gestemd op kiesmannen, en die stemmen dan op de kandidaat. Normaal gesproken is dat een formaliteit, maar dit jaar was er aanzienlijk meer spanning omdat president Trump de overwinning van Biden nog altijd niet erkent.

Kiesmannen kunnen in theorie afwijken van de verkiezingsuitslag en voor een andere kandidaat kiezen. In de praktijk komt dit zeer zelden voor. Ook dit jaar bleek, ondanks druk van Trump, en onrust bij een deel van de Republikeinen, dat geen van de kiesmannen van de uitslag afweek.

Ook in de staten Georgia, Arizona, Michigan en Pennsylvania, waar Trump met rechtszaken de uitslag tevergeefs aanvocht, weken de kiesmannen niet af. Conform de uitslagen haalde Biden 306 kiesmannen binnen, ruim meer dan de benodigde 270. Trump kreeg 232 kiesmannen achter zich.

Biden sprak na de mijlpaal de Amerikanen toe. Vanuit zijn woonplaats Wilmington benadrukte hij dat het eerlijke verkiezingen waren geweest. Hij had kritiek op Trumps beweringen van fraude. Hij stelde dat de organisatoren van de verkiezingen nooit zo onder druk zouden mogen worden gezet als Trump sinds de uitslag deed.

„Het was eerlijk, het was vrij en het was rechtmatig”, zei Biden over de verkiezingen. En de medewerkers op de stembureaus en lokale organisatoren bevestigden dat. „Ze zagen het met hun eigen ogen. En ze lieten zich niet intimideren om wat anders te zeggen.”

Volgens Biden hebben Trump en zijn advocatenteam alle ruimte gehad om de uitslag aan te vechten, ook bij Republikeinse rechters en bestuurders. Trumps team wist in een zestigtal zaken de rechters er niet van te overtuigen dat er grootschalige fraude plaatsvond. Het Hooggerechtshof wees een zaak af. Biden was kritisch dat die zaak was aangespannen en noemde de afwijzing van het hoogste hof „een duidelijk signaal.”

Biden fel over Trump

Biden was soms fel in zijn kritiek op Trump. Toch wil hij dat Amerika nu deze strijd zo snel mogelijk achter zich laat. Het is nu tijd om vooruit te kijken. „Het volk heeft gestemd. Het vertrouwen in onze instituties is overeind gebleven. De integriteit van onze verkiezingen blijft intact”, zo zei Biden. „Nu is het tijd om de pagina om te slaan. Zoals we dat altijd hebben gedaan in de geschiedenis. Zodat we weer een kunnen worden, zodat we kunnen herstellen.”

Een groot deel van de Republikeinen steunden president Trumps juridische strijd over vermeende fraude. Maar verschillende Republikeinse congresleden erkenden maandag dat Joe Biden nu echt als ’president elect’ moet worden gezien. „Er komt een tijd dat je moet inzien dat je het niet hebt gered. Dat hoort bij verkiezingen”, zei de Texaanse senator John Cornyn. „Je hebt een winnaar en je hebt een verliezer.”

„Vandaag is het moment dat we onze politieke overtuiging opzij moeten zetten en we de grondwettelijke processen moeten respecteren die de winnaar van verkiezingen bepalen”, zei senator Mike Braun uit Indiana.

Biden zei al met verschillende Republikeinen gesproken te hebben. Die zouden gezegd hebben dat ze met hem willen samenwerken. Onder hen ook een van Trumps grootste supporters, senator Lindsey Graham uit South Carolina. Die erkende dat Biden nu duidelijk de ’president-elect’ is, en zei dat hij een „zeer prettig gesprek” met Biden had gehad. Daarbij stond samenwerking centraal. „Er zijn dingen die we samen kunnen doen, andere dingen kunnen we niet doen.”