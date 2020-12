Meerderheid kiesmannen VS brengt stem uit voor Joe Biden

De stemmen van de kiesmannen druppelden in de loop van de dag binnen. De uitslag van de verkiezingen van 3 november wordt op 6 januari officieel gemaakt door Amerikaanse parlement, het Congres. Op 20 januari wordt Joe Biden geïnaugureerd als 46e president van VS.

In de VS gaan stemmen van kiezers naar kiesmannen. De kandidaat van de partij die een staat wint, krijgt alle kiesmannen van die staat achter zich, ook bij een miniem verschil in stemmen.

Eerder bleek dat de Democraat Joe Biden 306 kiesmannen achter zich kreeg, en Trump 232. Trump en zijn Republikeinse Partij hebben de uitslag nog altijd niet erkend en zeggen zonder bewijs dat er gefraudeerd is. De meer dan 50 rechtszaken die zij tot dusver aanspanden, veranderden echter niets aan de uitslag.

Kansloos

Nu de kiesmannen hun stemmen hebben uitgebracht, kan vrijwel niets Bidens presidentschap nog tegenhouden. Enkele Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden, het Lagerhuis van het Congres, willen op 6 januari nog een laatste poging doen om de uitslag te veranderen in Trumps voordeel, meldt The New York Times. Volgens rechtsgeleerden en ook enkele Republikeinse partijgenoten is dat echter een kansloos scenario.

Twee prominente Republikeinse senatoren spraken zich maandag bovendien uit tegen plannen van Trump en zijn bondgenoten om de uitslag nu in het Congres aan te vechten. Senator John Thune (South Dakota), na voorzitter Mitch McConnell de hoogste Republikein in het Hogerhuis, zegt dat de poging "nergens heen gaat".

Senator John Cornyn (Texas) zei dat elke poging om de verkiezingsuitslag in het Congres te veranderen "een grote vergissing zou zijn". "Er komt een moment wanneer je moet realiseren dat je, ondanks je goede inzet, onsuccesvol bent geweest. Dat is min of meer de aard van verkiezingen."