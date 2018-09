Plasterk haalt uit naar CDA

Toen hij vorige week bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer zat, heeft hij geen moment gedacht dat de christendemocraten wilden meedoen. „Ik ken het CDA zo niet”, aldus Plasterk. Volgens hem was het CDA ten tijde van het vierde kabinet-Balkenende een behoorlijke bestuurderspartij. „Het was toen ondenkbaar dat ze zouden zeggen 'ach, wat kan dat sociaal akkoord ons schelen'. Dat ze zo achteloos zeggen: 'dan maar niet', zo ken ik ze niet.”

Partijen hebben volgens Plasterk de keuze tussen „een beetje roepen of meedenken en keuzes maken”. De onderhandelingen gaan nu door met de 'coalition of the willing', de C4, aldus Plasterk: D66, GroenLinks, de ChristenUnie en SGP.

Het CDA besloot donderdag uit het begrotingsoverleg met de regeringspartijen te stappen, omdat het voorstel van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën aan de oppositiepartijen volgens het CDA onvoldoende is. Als het kabinet alsnog kiest voor een pakket dat voor meer werkgelegenheid en lastenverlichting zorgt, zijn de christendemocraten bereid alsnog verder te praten.