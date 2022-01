Monet-dief langer vast

Samen met een medeverdachte rukte Henk B. op 15 augustus het doek De Voorzaan en de Westerhem van de muur. Buiten werden ze tegengehouden door omstanders en medewerkers van het Zaans Museum. Henk B. en zijn kompaan maakten zich uit de voeten op een scooter, die later werd teruggevonden in Wijdewormer. De medeverdachte loste tijdens de vlucht ook nog enkele schoten met een vuurwapen.

Het schilderij en de pruik die Henk B. droeg, bleven als stille getuigen achter op de stoep. Ruim een maand later meldde Henk B. zich bij de politie. Hij werd direct aangehouden.

In 2002 stal Henk B. ook al eens twee schilderijen uit het Van Gogh Museum in Amsterdam. Dat deed hij samen met Octave ’Okkie’ D. De doeken werden verkocht aan de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale, die de kunst wilde gebruiken om strafvermindering te bedingen in geval van een veroordeling.

De gestolen doeken werden in september 2016 in Italië teruggevonden tijdens een onderzoek naar de maffia in Napels. Henk B. werd voor deze eerdere diefstal in 2005 in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar en twee maanden gevangenisstraf.

De Monet uit 1871 die het duo wilde meenemen werd in 2015 door het Zaans Museum gekocht voor 1,16 miljoen euro. Het schilderij raakte tijdens de roof licht beschadigd.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Henk B. is naar verwachting in maart of april.