Klasgenootjes verwelkomen Vinz (8) na strijd tegen kanker, buurman belt politie

„De klas stond te wachten voor de deur van het huis”, post een andere buurtbewoner op sociale media. „De ouders van die kindjes stonden aan de andere kant van de straat, allemaal bij hun eigen auto en met mondmasker. En sommige van onze andere buren hadden vooraf wat slingers opgehangen en het huis zo versierd.”

Politie op de stoep

„Dat hadden we met wat moeders van groep 3 van de basisschool in Tuilt via WhatsApp afgesproken”, zegt Lisa Meynen, de moeder van Vinz. „De professor heeft ons gezegd dat Vinz genezen zal zijn en dat dit de laatste chemokuur was. Er blijft altijd wel wat angst, maar nu volgen in principe enkel nog bestralingen. Dat wilden we toch wat in de kijker zetten en daarom zouden de klasgenootjes klaar staan in de straat als Vinz thuis kwam na een weekje UZ Leuven. Het is gewoon fijn als zijn vriendjes uit de klas, die allemaal in de buurt wonen, er voor hem zijn. We hadden met de mama’s ook goed afgesproken om zeker alle coronaregels te volgen. Toen Vinz arriveerde, kwam er een groot applaus, iets wat hem zichtbaar goed deed. Maar nog voor we binnen waren, stond de politie er al.”

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ RR

„Vinz vecht al een jaar lang tegen zijn kanker en heeft, midden in coronatijd, al meer dan 10 chemokuren achter de rug. We zijn echt vol afschuw over deze daad van een ’anonieme buur’”, zegt buurman Peter.

Tekst loopt door onder het bericht.

Er wordt massaal gereageerd onder de Facebookpost. Veel mensen tonen ook hun medeleven. Meer dan 1.850 van hen schrijven Vinz een hartverwarmende boodschap toe. De buurman die belde, krijgt allemaal verwensingen naar zijn hoofd geslingerd.

Reactie politie

„We hebben gedaan wat we altijd doen”, zegt Dorien Baens van de politie. „Het ging in de oproep over een grote groep mensen, en dus zijn onze twee coronaploegen meteen ter plaatse gekomen. Daar hebben ze zelf vastgesteld dat er niks fouts gebeurde. De kinderen waren allemaal jonger dan 12 jaar en de leerkrachten droegen allemaal een mondmasker. De ouders stonden, zoals de buren aangeven, op voldoende afstand van elkaar en droegen allemaal een mondmasker. Er zijn dus ook geen pv’s uitgeschreven. Of we begrip hebben dat iemand hiervoor belt? Het kan natuurlijk nooit kwaad dat de mensen eerst zelf eens kijken wat er precies gebeurt. Maar anderzijds vragen we ook dat mensen, als ze dingen zien die niet kunnen, blijven bellen.”

Thuisonderwijs

Vinz zelf blijft ondertussen, zeker tot na de paasvakantie, de lessen in Tuilt op internet volgen. De juf komt ook geregeld bij hem thuis. „We hopen dat hij dan minder risico loopt, want hij is natuurlijk erg vatbaar voor infecties nu”, zegt moeder Lisa. „Maar het zal mogelijk toch september zijn eer hij weer fysiek naar school zal kunnen. Hoe dan ook, hij voelt zich al stukken beter. Hij geniet al met volle teugen van het online gamen met zijn vriendjes.”