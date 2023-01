Premium Het beste van De Telegraaf

Britt bereidt zich voor op WK IJszwemmen: ’Ik moet flink aan de bak’

Door Lieke Jongbloed Kopieer naar clipboard

Britt trainde ook op IJsland voor het WK. Ⓒ Eigen Foto

Den Haag - Zoveel mogelijk goud halen op het WK IJszwemmen. Voor de Haagse verpleegkundige Britt Kraaijevanger is dat het doel waar ze al een jaar naartoe traint. Volgende week in het Franse Samoëns gaat ze er helemaal voor op verschillende afstanden in water van nog geen drie graden.