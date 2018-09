Rotterdam kort zorginstelling met topinkomen

Het maximumsalaris, ook wel de balkenendenorm, staat in een wet die sinds dit jaar geldt. Die wet geeft organisaties tot 2020 de tijd om inkomens die boven de norm liggen te verlagen.

Volgens Rotterdam zijn er momenteel „32 bestuurders, verdeeld over 17 organisaties” in de gemeente die meer verdienen dan de toekomstige grens. Een van hen heeft een salaris dat zelfs boven de 300.000 euro uitkomt. Rotterdam zegt niet wie hij of zij is.

Wethouder Florijn noemt de hoge inkomens in de zorg ongewenst, „zeker in deze tijd van bezuinigingen in deze sector waarbij ook een hoop werkgelegenheid verloren gaat”.