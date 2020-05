Trump gaat voor de ’boosmakers’

Trump lanceert de ene aanval na de andere. Dat die veelal geen doel treffen, deert hem niet: zijn achterban vindt het prachtig. Ⓒ foto EPA

WASHINGTON - President Trump is de afgelopen weken vol in de aanval gegaan. Wie zijn tweets leest, ziet harde kritiek en zware beschuldigingen gericht aan gouverneurs, China, de WHO en zelfs zijn thuiszender Fox News. Zijn voorganger president Obama beschuldigde hij van „het grootste schandaal in de geschiedenis” en een tv-presentator kreeg een moord in de schoenen geschoven.