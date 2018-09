Asielzoekers reizen af naar Den Haag

De illegalen verbleven tot maandag in de zogeheten Vluchtflat in Amsterdam-West. Daar moesten ze weg, waarop ze de nacht doorbrachten in de oude filmacademie aan de Overtoom en de nacht daarop in een kerk in de Watergraafsmeer terecht konden. Sinds woensdagavond zitten ze in een gekraakt kantoorpand aan de Weteringschans. Het is nog niet bekend of ze daar mogen blijven. De eigenaar van het pand, een bedrijf uit Duitsland, heeft volgens de zegsvrouw aangifte gedaan. De bewoners hebben een brief opgesteld waarin ze hun situatie uit de doeken doen.

De uitgeprocedeerde asielzoekers maken sinds ongeveer een jaar deel uit van de actiegroep Wij zijn hier om aandacht te vragen voor hun situatie. Ze begonnen hun protest met het bouwen van een tentenkamp in Osdorp. Toen ze daar weg moesten, betrokken ze een kerk, de zogeheten Vluchtkerk, en daarna zochten ze hun heil in de Vluchtflat.