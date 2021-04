Zoon Bernard Tapie toont foto’s gewonde ouders na gewelddadige overval

Bernard Tapie en zijn echtgenote gingen een half uurtje na middernacht naar bed toen vier mannen inbraken in hun woning in het Franse Seine-et-Marne. De inbrekers droegen allemaal een overall. Ze bonden Tapie en zijn vrouw vast met elektriciteitskabels, waarna ze hen meermaals sloegen.

Ernstig ziek

De 78-jarige Tapie, een zakenman en ex-politicus en voorzitter van voetbalclub Olympique Marseille is ernstig ziek. Hij lijdt aan maag- en slokdarmkanker.

De zakenman werd met een stok op het hoofd geslagen. Ook zijn vrouw kreeg rake klappen. Volgens een bron dichtbij het onderzoek slaagde zij erin zich los te wurmen en de buurman te alarmeren.

De zoon van Tapie, Laurent, zei maandagochtend voor tv: ’Mijn vader is sneller hersteld dan mijn moeder. Zij is nog altijd in shock”, aldus Laurent die de foto’s van zijn gewonde ouders liet zien.

„Eerst hebben ze mijn vader knock-out geslagen en vastgebonden, daarna mishandelden ze mijn moeder en hebben haar meegesleurd naar alle kamers. Ze was meer geschokt dan mijn vader door wat gebeurd was.”

De inbrekers waren op zoek naar juwelen en geld, maar het is nog niet duidelijk of ze iets buitgemaakt hebben.