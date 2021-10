’Vader van de tiramisu’ Ado Campeol op 93-jarige leeftijd overleden

Dat schrijft BBC News. Het gerecht, met in koffie gedrenkte koekjes en mascarpone, werd in 1972 op de kaart gezet, maar nooit gepatenteerd door de familie. Sindsdien is het een hoofdbestanddeel van de Italiaanse keuken geworden, dat door chef-koks over de hele wereld wordt aangepast.

Volgens de mede-uitvinder van het dessert, Chef Roberto Linguanotto, was het gerecht het resultaat van een ongeluk tijdens het maken van vanille-ijs. Linguanotto liet wat mascarpone in een kom met eieren en suiker vallen en nadat hij de aangename smaak van het mengsel had opgemerkt, lichtte hij de vrouw van Campeol, Alba, in.

Er is lang gediscussieerd over de oorsprong van tiramisu, onder andere dat het als afrodisiacum werd geserveerd in een bordeel in de Noord-Italiaanse stad Trevisio. Algemeen wordt echter aangenomen dat het originele recept werd ontwikkeld in het restaurant van Campeol.