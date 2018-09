Tekort aan hoogopgeleiden bedreigt economie

Nederland kent op dit moment nog nauwelijks een tekort aan hoogopgeleid talent. Dat blijkt uit onderzoek van Hays, in samenwerking met Oxford Economics, dat vandaag wordt gepresenteerd. Het opleidingsniveau van Nederlandse werknemers is de laatste jaren toegenomen. Ook is ons land aantrekkelijk als vestigingsplek voor internationale arbeidskrachten waardoor de druk op hoogopgeleid personeel niet extreem groot is.