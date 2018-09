Belastingtelefoon warrig over ruimer schenken

Medewerkers zeggen „totaal geen informatie” te hebben over de soepelere regeling, die sinds 1 oktober is ingegaan. Door deze verruiming mogen Nederlanders tot 100.000 euro belastingvrij een schenking ontvangen, zolang deze maar wordt gebruikt voor de aanschaf of het opknappen van hun huis, of aflossing van de hypotheek.

Het voorstel, dat in het Belastingplan staat, moet nog door de Tweede en Eerste Kamer, maar het ministerie van Financiën verzekerde begin deze week dat dit geen belemmering vormt om er nu al gebruik van te maken. Maar de Belastingtelefoon schept grote onrust, melden lezers aan De Telegraaf.

Risico

„Ik heb twee keer gebeld en gevraagd of de regeling zonder risico is”, zegt Inge Joosen uit Oosterhout. „Maar ik kreeg te horen dat het belastingvoordeel niet per se blijft gelden als het parlement de regeling afschiet. Dus hoe zit het nou?”

Een woordvoerder van de Belastingtelefoon zegt dat de verruimde vrijstelling wel degelijk dinsdag is ingegaan. Een zegsman van het ministerie van Financiën bevestigt dat mensen die nu schenken hun belastingvoordeel zullen behouden.

