Vingers kwijt, in gezicht gestoken en oorlel afgesneden Burgemeester Poppel: Nederlands slachtoffer ontvoering zwaar verminkt

Burgemeester Walter Luyten van het Belgische dorp Poppel, vlak over de grens met Nederland.

POPPEL - De 37-jarige man uit de regio Nijmegen die donderdag net over de Belgische grens gewond werd aangetroffen, blijkt op gruwelijke wijze te zijn toegetakeld. Hij miste grotendeels twee vingers, was in zijn gezicht gesneden en had een steekwond in zijn bil. Bovendien was zijn oorlel afgesneden. De man was ontvoerd na een conflict in het drugsmilieu.