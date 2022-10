Jaarlijks zo’n twintig mensen vergiftigd door eten paddenstoelen

Ⓒ ANP / Bram van de Biezen

UTRECHT - Nu de paddenstoelen weer uit de grond schieten, roept het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) in Utrecht op om toch vooral voorzichtig te zijn met het eten ervan. Dat moet je echt alleen doen als je er veel verstand hebt, want gemiddeld lopen twintig mensen per jaar vergiftiging op door het consumeren ervan. Sinds 2019 zijn er zelfs vier mensen overleden, aldus het centrum.