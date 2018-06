Amsterdam wil actie vanuit Den Haag

GroenLinks diende woensdagavond tijdens de gemeenteraad een motie met die strekking in. De oproep aan het college van burgemeester en wethouders om in Den Haag aan te dringen op een snelle, humane opvangoplossing, kreeg de steun van PvdA, D66, SP en CDA en behaalde daarmee een ruime meerderheid.

Mocht de staatssecretaris niets voelen voor een tijdelijke opvanglocatie met een open regime, dan wil de raad dat Amsterdam particuliere initiatieven toestaat en ondersteunt.

De groep uitgeprocedeerde asielzoekers kreeg sinds mei onderdak in de zogenoemde Vluchtflat in de hoofdstad. Daar moesten ze maandagochtend weg. Teeven bood tijdelijk opvang in het asielcomplex in Ter Apel, maar daar stemde niemand mee in. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte omschreef de aanbieding van de staatssecretaris als „detentie-light”. „Wij willen geen detentie, maar humane opvang.”