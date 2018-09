'Aantal rokers daalt naar 25 procent'

In 2012 rookte nog 26 procent van de Nederlandse bevolking. Dat waren in totaal bijna 3,6 miljoen mensen. De afname is procentueel gezien maar klein, maar in absolute aantallen betekent het toch aardig wat stoppers.

Van Rijn benadrukte dat er sprake is van voorlopige cijfers, maar toonde zich voorzichtig optimistisch. Zeker omdat er nog meer maatregelen worden genomen, zoals het verhogen van de minimumleeftijd van roken, het plaatsen van afschrikwekkende plaatjes op sigarettenpakjes en het aanpakken van geur- en smaakstoffen, verwacht de staatssecretaris dat de dalende trend zich door zal zetten.