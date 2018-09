Brandend vliegtuig maakt noodlanding

Een vliegtuig met aan boord 33 passagiers heeft woensdag een noodlanding gemaakt in Boedapest vanwege een brandende motor. De ATR-72, een turboprop-passagiersvliegtuig, was nog maar net in de lucht toen er brand uitbrak, aldus een woordvoerder van de Tsjechische luchtvaartmaatschappij CSA.