Brussels Airlines komt met vluchtabonnement

Brussels Airlines biedt een abonnement aan waarmee passagiers tijdens een periode van 3 of 6 maanden zes keer een retourvlucht kunnen nemen voor een lagere prijs dan normaal. België telt veel inwoners die een tweede thuis in het buitenland hebben en heel wat expats die tussen hun werkplaats en hun thuis pendelen met het vliegtuig, aldus Brussels Airlines woensdag over de introductie van de zogenoemde b.pass.

