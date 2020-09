Chaotisch eerste verkiezingsdebat tussen Trump en Biden

Trump staat achter in de peilingen en moest zich dus laten zien dit debat. Hij kwam daarom meteen agressief uit de startblokken. Trump onderbrak Biden waar hij kon. De voormalig vicepresident raakte daar duidelijk door gefrustreerd. „Hou je nu eens stil man”, riep Biden boos uit. „Dit is zo onpresidentieel.”

Debatleider Chris Wallace, een gerespecteerd journalist van Fox News, kon vanaf het begin de orde niet handhaven. Hij riep president Trump meerdere malen tot de orde. Maar die trok zich nergens wat van aan. „Het land zou er zoveel meer aan hebben als we beide kandidaten kunnen laten spreken met minder interrupties. Ik praat tegen u”, zei Wallace vermanend tegen de president. Die daarop naar Biden wees: „Maar hij doet het ook vaak zat.”

Alle onderwerpen kwamen voorbij: het Hooggerechtshof, corona, de economie, racisme en politiegeweld, het klimaat en ook de integriteit van de verkiezingen. Maar de kiezer is in die negentig minuten weinig wijzer geworden over die onderwerpen en wat de twee kandidaten er precies mee van plan zijn.

Wel was er dus ruimte voor veel aanvallen. Biden noemde Trump „de slechtste president die we ooit gehad hebben.” Hij stelde dat het land onder Trump „zwakker, zieker, armer, meer verdeeld en gewelddadiger is geworden.” Hij was kritisch op Trumps aanpak van de coronacrisis en stelde dat Trump de golfbaan wat vaker moest verruilen voor de Oval Office.

Biden probeerde meerdere malen het Amerikaanse volk rechtstreeks toe te spreken. Toen het over corona ging, keek hij in de camera en wees hij op alle Amerikaanse gezinnen waar nu een lege stoel bij de eettafel staat. Toen Trump hem aanviel op zijn zoon Hunter Biden die in dienst was van Oekraïense en Chinese bedrijven toen Biden vicepresident was, verdedigde hij zijn zoon. Ook wees hij op het drugsprobleem dat Hunter probeert te overwinnen - zijn zoon werd vanwege cocaïnegebruik uit het Amerikaanse leger gezet. Een onderwerp waarmee Biden een connectie probeerde te maken met Amerikanen die zuchten onder de opiatencrisis in het land.

Antifa

Trump stelde dat Biden zelden wat voor elkaar had gekregen in zijn lange politieke carrière. „In 47 maanden heb ik meer bereikt dan jij in 47 jaar.” Hij viel Biden aan op zijn standpunten in de Black Lives Matter-protesten die door heel het land plaatsvinden. „Je kunt de woorden law and order niet eens uitspreken.” Trump waarschuwt geregeld dat onder een president Biden de rellen zullen uitbreiden en chaos zal toenemen.

Trump krijgt met zijn harde stijl zijn eigen achterban op de banken. De president stoomwalste over zowel Biden als de moderator Chris Wallace heen. Hij was daarmee dominant en liet zien dat hij zich door niemand iets laat vertellen, en dat al helemaal niemand hem de mond snoert. Dat vindt de harde kern van Trump-supporters prachtig. Dit is precies waarom zij zo van hun president houden.

Zwevende kiezer

Maar die harde kern die heeft Trump natuurlijk al. Het overgrote deel van de Amerikanen heeft al beslist op wie ze gaan stemmen. Uiteindelijk probeerden zowel Trump als Biden met dit debat die heel kleine groep van twijfelende kiezers in de belangrijkste swing states te bereiken. De vrouwen in de voorsteden en buitenwijken bijvoorbeeld, of de Latino’s in Florida. Het is nog maar de vraag of die groepen kiezers iets gezien hebben in dit debat dat ze heeft overtuigd.

Biden leek regelmatig overdonderd door Trump, en kwam niet altijd goed uit zijn woorden. Maar hij bleef wel overeind. Biden was bij lange na niet de verwarde, demente presidentskandidaat zoals de Republikeinen hem neerzetten in hun video’s. Daarmee zorgde de Trump-campagne ervoor dat de lat voor Biden laag lag.

