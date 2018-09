'Aangereden motorrijder verlamd'

Een video van het incident op de Amerikaanse snelweg ging de afgelopen dagen het internet over. Te zien is hoe een groep motorrijders een Range Rover achtervolgt na een aanrijding. De automobilist Alexian Lien, die ook zijn vrouw en kind aan boord heeft, is duidelijk in paniek en probeert wanhopig te ontkomen. Lien werd uiteindelijk door de motorrijders mishandeld en gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht waar zijn wonden zijn gehecht. Daarna mocht hij weer naar huis. Hij wordt waarschijnlijk niet aangeklaagd.

De aangereden Jeremiah Mieses is volgens zijn familie verlamd vanaf zijn middel en ligt in een coma. De politie meldt echter dat er behalve Lien geen gewonden zijn gevallen. Er is een Facebookpagina opgericht om de familie te ondersteunen. Daarop zijn ook foto's van de gehavende motorrijder te zien.

Ondertussen is een andere motorrijder uit de groep opgepakt. Hij meldde zich bij de politie nadat die foto's van de man had verspreid. Hij is ondervraagd maar nog niet aangeklaagd, aldus Amerikaanse media. Het zou gaan om de motorrijder die op een gegeven moment op de ramen van de Range Rover slaat met zijn vuisten.

De politie is nog steeds op zoek naar andere motorrijders die Lien uit de Range Rover sleurden en hem mishandelden.

Mieses werkt onder zijn artiestennaam "Jay Meezee" aan een rapcarrière. Op internet heeft hij enkele rapvideo´s geplaatst.