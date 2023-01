Dit zijn de meest voorkomende kankersoorten per regio: ’Meer huidkanker in kustgebieden’

De atlas laat bijvoorbeeld zien dat in veel gebieden langs de kust meer huidkanker voorkomt dan gemiddeld. Dat komt waarschijnlijk doordat mensen aan de kust langer worden blootgesteld aan de zon en omdat daar een hogere zonkracht is, aldus het IKNL.

Verder ziet het kankercentrum ook veel regionale verschillen in het aantal diagnoses van longkanker. In vrijwel alle grootstedelijke gebieden verschilt het ook nog eens per wijk hoe vaak longkanker voorkomt. Hoe vaak longkanker voorkomt hangt vooral af of en hoeveel mensen in het verleden hebben gerookt.

Regionaal zijn ook verschillen te zien in hoe vaak baarmoederhalskanker voorkomt. Het IKNL verklaart dat door het al dan niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Voor alle kanker samen is nauwelijks variatie te zien tussen gebieden in Nederland, aldus het kankercentrum.

Nog een lange weg

„Er is nog een lange weg te gaan om de redenen van alle geografische verschillen te begrijpen. Maar de atlas is ontworpen om inzicht te bieden en zo onderzoek te versnellen, vooral in de gebieden die dit het meest nodig hebben. Daarnaast kunnen er door de inzichten uit de kankeratlas, bijvoorbeeld op het gebied van longkanker, huidkanker en baarmoederhalskanker, regionaal preventiebeleidsmaatregelen genomen worden om de impact van kanker te reduceren”, aldus Valery Lemmens, onderzoeker en bestuurder van het IKNL.

KWF laat weten blij te zijn met de atlas. „De kankeratlas verschaft onderzoekers, politici en burgers inzichten die er voorheen niet waren. Het is een geweldig middel om tot een gerichtere en ook lokale aanpak van kankerpreventie te komen. Daarom stellen we voor GGD’en een bedrag van 6 miljoen beschikbaar om met lokale of regionale plannen te komen”, aldus KWF-directeur Carla van Gils.