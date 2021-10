Dode bij ongeluk kabelbaan Tsjechië

De kabelbaan in de buurt van de stad Liberec brengt toeristen naar de top van de berg Jêstêd (1000 meter). De berg biedt uitzicht op Tsjechië, Polen en Duitsland en is een populaire bezienswaardigheid. De kabelbaan werd in 1933 in gebruik genomen. Volgens Deutsche Welle was het de bedoeling dat hij maandag voor onderhoud zou dichtgaan.