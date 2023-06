’Jonge Nederlandse vrouw verkracht door Senegalese barmedewerker op Mallorca’

Dat melden media op het eiland donderdag, nadat de Nationale Politie de verdachte maandag in de boeien had geslagen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken zegt niet bekend te zijn met de kwestie. ,,We hebben geen verzoek tot consulaire bijstand ontvangen”, vertelt een woordvoerder op vragen van De Telegraaf. Als dat verzoek nog komt, wordt die bijstand alsnog verleend.

De vermeende dader is een medewerker van een lokale bar aan een boulevard van het Spaanse eiland die promotiewerkzaamheden doet voor de club. Playa de Palma – op het eiland meestal Platja de Palma genoemd – is een zes kilometer lang strand met veel uitgaansleven, dat naast El Arenal ligt, de plaats waar Carlo Heuvelman twee jaar geleden door uitgaansgeweld om het leven kwam.

Verblijfplaats

Het seksueel misbruik waar de man van wordt beschuldigd had plaats op 31 mei, rond vier uur in de ochtend. De verdachte ontmoette de jonge Nederlandse in de bar waar hij voor werkt, samen met een vriendin van haar.

Toen de nacht op zijn einde liep en de horeca sloot, besloten de twee vrouwen met hem mee naar zijn verblijfplaats te gaan. Het Spaanse medium Diario de Mallorca meldt dat was afgesproken dat ze seks met de man zouden hebben, maar dat een van de vriendinnen dat uiteindelijk toch niet wilde. Daarop zou hij de Afrikaanse verdachte haar hebben gedwongen.

Onderzoek ingesteld

Nadat ze de politie overstuur had ingelicht over wat haar was overkomen, werd er meteen een onderzoek ingesteld. De vriendin van de jonge vrouw werd daarbij als getuige gehoord, om te achterhalen wat er aan het zedendelict vooraf was gegaan. Omdat haar verhaal overeenkwam met dat van het slachtoffer, werd de barmedewerker opgepakt op verdenking van aanranding dan wel verkrachting.

De rechter-commissaris bepaalde bij zijn voorgeleiding dat hij gedurende het onderzoek op vrije voeten mag blijven. Hij heeft wel een contactverbod opgelegd gekregen zodat hij het slachtoffer niet kan benaderen en is in afwachting van de rechtszaak.