Politie extra actief in donkere dagen

Niet alleen surveilleren agenten vaker in de buurt, ook wordt de hulp van burgers ingeroepen. Hun wordt gevraagd extra goed op te letten in hun eigen wijk, bijvoorbeeld in een buurtpreventieteam, en deelnemer te worden in Burgernet. Verder houdt de politie gesprekken met geregistreerde veelplegers.

„De politie kan het niet alleen”, zegt korpschef Gerard Bouman van de nationale politie. „Daarom werken wij steeds actiever samen met onder meer burgers en bedrijfsleven en stimuleren wij initiatieven zoals Burgernet.”

Een wijkagent uit Roosendaal wijst erop dat sinds in die plaats 20 buurtpreventieteams actief zijn, het aantal inbraken sterk is afgenomen. „Doordat zoveel bewoners betrokken zijn, gaan ze meer op elkaar passen”, aldus de wijkagent.