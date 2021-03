Premium Financieel

Wanneer kunnen we prikken met Nederlands vaccin? 5 vragen

Kunnen Nederlanders binnenkort met het coronavaccin van het Nederlandse bedrijf Janssen worden ingeënt, nu dit in de VS is goedgekeurd? En moeten we dit vaccin wel willen, nu andere nog beter lijken te werken? Vijf vragen over het vaccin van Janssen: