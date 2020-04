LIVE | Verdachten liquidatiebende voor rechter in zaak Himalaya

De verdachten worden onder meer vervolgd voor de moord op de 30-jarige Alexander Gillis in Zaandam in 2014, het voorbereiden van de liquidatie van diens neef Wensley Gillis, de moord bij vergissing op Stefano Regalo Eggermont in juli 2014 en de moord op Massod Amin Hosseini in september van dat jaar.

Vandaag gaat het vooral over het al of niet voortduren van de voorlopige hechtenis van de verdachten die nog in voorlopige hechtenis zitten. In totaal zou de bende volgens het Openbaar Ministerie bestaan uit 10 leden. Niet iedereen zit in voorarrest. Een van de verdachten, Dennis M., overleed begin dit jaar in een gevangenis in Spanje. Verdachte Khalid J. werd eerder dit jaar aangehouden in Dubai en overgebracht naar Nederland.