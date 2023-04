Grote explosie: 18.000 koeien komen om bij Friese boer in Texas

De ramp voltrok zich maandagavond nabij Dimmitt, een stadje in het noordwesten van Texas, op dik 700 kilometer van de hoofdstad Austin.

Tekst gaat verder onder de tweet

De ontploffing is wellicht ontstaan door een vonk, ontstaan bij de machines in combinatie met methaangas. „Dit is de dodelijkste boerderijbrand voor vee in de geschiedenis van Texas. Het onderzoek en de opruiming kunnen behoorlijk wat tijd in beslag nemen”, aldus landbouwcommissaris Sid Miller in een verklaring.

Toen brandweer en politie ter plaatse kwamen, bleek dat één persoon binnen vastzat. De werknemer werd gered en naar een ziekenhuis gevlogen.

De oorzaak van de explosie en de brand is nog niet vastgesteld, zei Miller, die het een „verschrikkelijke” gebeurtenis noemde. „Zodra we de oorzaak en de feiten rond deze tragedie kennen, zullen we ervoor zorgen dat het pibliek wordt geïnformeerd, zodat dergelijke rampen in de toekomst kunnen worden voorkomen”, voegde hij eraan toe.