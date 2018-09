'Meer reclame NPO is oneerlijke concurrentie'

In het rapport wordt onder meer voorgesteld om programma-onderbreking voor commercials bij de publieke omroep toe te staan, om op die manier meer inkomsten binnen te halen.

Volgens de organisaties wordt de NPO daarmee zelf „een commerciële partij”, die bovendien ook niet meer in staat zou zijn om „maatschappelijk onderscheidende programma's aan alle doelgroepen” aan te bieden.

„Als deze plannen worden uitgevoerd, zetten we het medialandschap volledig op z'n kop”, zegt Bert Habets, topman van RTL Nederland en tevens voorzitter van VCO. „Deze plannen stellen de NPO in staat om met zware subsidies dezelfde spelregels te volgen als de commerciële partijen zonder subsidie. De oneerlijke concurrentie die dat oplevert verstoort het totale medialandschap en druist volledig in tegen de Europese regelgeving.”

„Het vervullen van een belangrijke maatschappelijke rol en functie is in mijn ogen onverenigbaar met commercieel gewin”, vult directeur Philip Alberdingk Thijm van Sky Radio aan. Alberdingk Thijm is voorzitter van de VCR.